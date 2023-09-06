«Я старый, но драться умею». Отец Фьюри бросил вызов Майку Тайсону

Отец Тайсона Фьюри вызвал на поединок Майка Тайсона.

«Мне нравится этот парень. Если он захочет подраться со мной в предварительном карде [боя между Фьюри и ], то я готов. Да, я старый, но драться умею.

Он тоже старый. Мы два старика. Если ему это интересно, мы можем организовать поединок. Меня уже вырубали, так что я ничего не боюсь», – сказал Джон Фьюри.

Отец Фьюри – ирландский кочевник. Он был кулачным бойцом и отсидел в тюрьме – за то, что ослепил человека

Майк Тайсон: «Нганну бьет, как Бог знает кто. Фьюри никогда не был на ринге с тем, у кого такой сильный удар»