«Я старый, но драться умею». Отец Фьюри бросил вызов Майку Тайсону

Теги Майк Тайсон Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Отец Тайсона Фьюри вызвал на поединок Майка Тайсона.

«Мне нравится этот парень. Если он захочет подраться со мной в предварительном карде [боя между Фьюри и Нганну], то я готов. Да, я старый, но драться умею.

Он тоже старый. Мы два старика. Если ему это интересно, мы можем организовать поединок. Меня уже вырубали, так что я ничего не боюсь», – сказал Джон Фьюри.

Отец Фьюри – ирландский кочевник. Он был кулачным бойцом и отсидел в тюрьме – за то, что ослепил человека

Майк Тайсон: «Нганну бьет, как Бог знает кто. Фьюри никогда не был на ринге с тем, у кого такой сильный удар»

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4 комментария

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Просто Космос
Ого! Драка стариков . Не инвалиды конечно , но тоже ничего 😹
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oka79410
обычный ирландский мужик, который в свое время назвал своего сына в честь любимого великого боксера Майка Тайсона.
И теперь у него есть возможность вызвать его на бой. Вот это судьба у человека)
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Евгений Цыбульников
К Тайсону уже очередь 😅
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Игорь Пичугин
Они все так говорят желая за это бабло получить, а предложил ему за бесплатно выйти, сразу в кусты.
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