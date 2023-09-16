Боб Арум: «Фьюри и Усик могут подраться уже в декабре»

Теги Боб Арум Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Боб Арум уверен, что бой Усика и Фьюри состоится.

«Это будет несложно сделать. Я думаю, что бой случится, и надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Вероятно, в начале следующего года, но не исключаю и вариант с декабрем», – заявил основатель промоутерской компании Top Rank Promotions Боб Арум.

Тайсон Фьюри: «Усик – маленький украинский бомж. Мне не интересен бой с ним»

Тренер Уайта: «Усик – фаворит в поединке с Фьюри. У него преимущество в скорости»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий