Боб Арум: «Фьюри и Усик могут подраться уже в декабре»

Боб Арум уверен, что бой Усика и Фьюри состоится.

«Это будет несложно сделать. Я думаю, что бой случится, и надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Вероятно, в начале следующего года, но не исключаю и вариант с декабрем», – заявил основатель промоутерской компании Top Rank Promotions Боб Арум.

Тайсон Фьюри: «Усик – маленький украинский бомж. Мне не интересен бой с ним»

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Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS