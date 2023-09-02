Пол Малиньяджи: «Фьюри – самый мощный боец, который когда-либо был в боксе. Усику будет тяжело»

Экс-чемпион мира по боксу Малиньяджи оценил шансы Фьюри в бою с Усиком.

«Я считаю, что Фьюри слишком большой для Усика. У него особенное сочетание габаритов с физической одаренностью.

Тайсон – большой парень, очень атлетичный и умеющий маневрировать. Он может просто издеваться над вами своими габаритами, но при этом он совершенно не громоздкий и пластичный.

Усик – очень хороший боксер, но я думаю, что Фьюри – самый мощный боец, который когда-либо был в боксе.

Я бы отдал предпочтение Фьюри, но это будет нелегкий бой», – заявил экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи.

Тони Белью: «Если Усик победит Фьюри, то мы его больше не увидим. Александр уйдет в закат»

Менеджер Усика: «Теперь попробуем организовать бой с Фьюри. Если не выйдет, то Александр подерется с Хрговичем»