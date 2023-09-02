Пол Малиньяджи: «Фьюри – самый мощный боец, который когда-либо был в боксе. Усику будет тяжело»

Теги Пол Малиньяджи Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира по боксу Малиньяджи оценил шансы Фьюри в бою с Усиком.

«Я считаю, что Фьюри слишком большой для Усика. У него особенное сочетание габаритов с физической одаренностью.

Тайсон – большой парень, очень атлетичный и умеющий маневрировать. Он может просто издеваться над вами своими габаритами, но при этом он совершенно не громоздкий и пластичный.

Усик – очень хороший боксер, но я думаю, что Фьюри – самый мощный боец, который когда-либо был в боксе.

Я бы отдал предпочтение Фьюри, но это будет нелегкий бой», – заявил экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи.

Тони Белью: «Если Усик победит Фьюри, то мы его больше не увидим. Александр уйдет в закат»

Менеджер Усика: «Теперь попробуем организовать бой с Фьюри. Если не выйдет, то Александр подерется с Хрговичем»

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4 комментария

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Вася Енотов
Все почему-то видят только то, что будет тяжело Усику и не хотят посмотреть в обратную сторону. У Фьюри тоже не было таких соперников как Усик, с такой скоростью, техникой и работой на ногах. То, что Тайсон прекрасно справляется с панчерами, мы знаем, а вот что с технарями, вопрос. На ум почему-то приходит Каннингем... Ну да, ну да, сейчас набегут знатоки и навалят, что он не технарь и что Фьюри был не Фьюри и всякое такое.....
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Костя Петров
Ответ Вася Енотов
Все почему-то видят только то, что будет тяжело Усику и не хотят посмотреть в обратную сторону. У Фьюри тоже не было таких соперников как Усик, с такой скоростью, техникой и работой на ногах. То, что Тайсон прекрасно справляется с панчерами, мы знаем, а вот что с технарями, вопрос. На ум почему-то приходит Каннингем... Ну да, ну да, сейчас набегут знатоки и навалят, что он не технарь и что Фьюри был не Фьюри и всякое такое.....
Каннингем перебивал в том бою пока не устал от туши вечно висячей на нем. И на пятую точку красиво приземлил Фуру
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Savvy Stranger
Мохаммед Али, Тайсон, Фрейзер, Луис, Форман:

- "мы что для тебя, не существуем?"
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