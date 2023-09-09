Тренер Уайта: «Усик – фаворит в поединке с Фьюри. У него преимущество в скорости»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тренер Диллиана Уайта считает Усика фаворитом в поединке с Фьюри.

«Усик на закате карьеры? Точно нет. Он особенный. Я говорил это, когда он только перешел в супертяжелый вес. Холифилд уже делал это в девяностых и стал абсолютным чемпионом в супертяжах. Так что нужно быть осторожнее с такими парнями. У них есть преимущество в скорости.

Я все еще думаю, что Усик – фаворит в поединке с Фьюри. Он сильнее технически, чем все, кто выходил против Тайсона», – заявил Хавьер Миллер.

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