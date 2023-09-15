Романкевич – о бое с Дациком: «Хочу нокаутировать Вячеслава, это понравится болельщикам»

Петр Романкевич намерен нокаутировать Вячеслава Дацика.

«Официально я пока не подписал контракт, поэтому пока этот бой на уровне разговоров. У меня было поражение от Федора Колтуна в последнем бою, и вернуться с Дациком – это наилучший вариант.

Я хочу нокаутировать его. Это обязательно понравится болельщикам», – сказал Петр Романкевич, который подерется с по правилам ММА 27 октября.

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