Романкевич – о бое с Дациком: «Хочу нокаутировать Вячеслава, это понравится болельщикам»
Петр Романкевич намерен нокаутировать Вячеслава Дацика.
«Официально я пока не подписал контракт, поэтому пока этот бой на уровне разговоров. У меня было поражение от Федора Колтуна в последнем бою, и вернуться с Дациком – это наилучший вариант.
Я хочу нокаутировать его. Это обязательно понравится болельщикам», – сказал Петр Романкевич, который подерется с Вячеславом Дациком по правилам ММА 27 октября.
Владимир Хрюнов: «У Дацика будет бой с Романкевичем 27 октября»
Хрюнов сообщил о семейных проблемах у Дацика: «Он не развелся, но у Вячеслава трудный период с женой»
Комментарии