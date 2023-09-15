Романкевич – о бое с Дациком: «Хочу нокаутировать Вячеслава, это понравится болельщикам»

Теги Вячеслав Дацик Петр Романкевич Бокс/MMA/UFC

Петр Романкевич намерен нокаутировать Вячеслава Дацика.

«Официально я пока не подписал контракт, поэтому пока этот бой на уровне разговоров. У меня было поражение от Федора Колтуна в последнем бою, и вернуться с Дациком – это наилучший вариант.

Я хочу нокаутировать его. Это обязательно понравится болельщикам», – сказал Петр Романкевич, который подерется с Вячеславом Дациком по правилам ММА 27 октября.

Владимир Хрюнов: «У Дацика будет бой с Романкевичем 27 октября»

Хрюнов сообщил о семейных проблемах у Дацика: «Он не развелся, но у Вячеслава трудный период с женой»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий