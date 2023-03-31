Гаджиев – о запоях Емельяненко: «Если Саша не выходит на связь, то он пьет»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, как реагирует на периодические запои Александра Емельяненко.
«В целом когда Саша не выходит на связь, это означает, что он пьет. Это не значит, что вчера произошло то же самое. Может быть, была какая-то техническая накладка.
Но есть два Александра Емельяненко. Один – который пьет, и с ним вообще невозможно работать. А второй – который не пьет и дерется, собирает аудиторию, любим зрителям, вот и все.
По поводу вчера тяжело что-то сказать. У меня всегда такое мнение, я категоричен бываю. Не всем это нравится.
Ну а что, что такого? Слово «пьет» — это же на самом деле не обвинение в подлости или трусости. Ну пьет человек, да. Не раз собирался, поэтому надеюсь, что еще раз соберется и выступит», – сказал Гаджиев.
Хрюнов подтвердил, что Иван Емельяненко подерется с Коваленко: «Набьет бубен за брата»
Комментарии