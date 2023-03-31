Гаджиев – о запоях Емельяненко: «Если Саша не выходит на связь, то он пьет»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, как реагирует на периодические запои .

«В целом когда Саша не выходит на связь, это означает, что он пьет. Это не значит, что вчера произошло то же самое. Может быть, была какая-то техническая накладка.

Но есть два Александра Емельяненко. Один – который пьет, и с ним вообще невозможно работать. А второй – который не пьет и дерется, собирает аудиторию, любим зрителям, вот и все.

По поводу вчера тяжело что-то сказать. У меня всегда такое мнение, я категоричен бываю. Не всем это нравится.

Ну а что, что такого? Слово «пьет» — это же на самом деле не обвинение в подлости или трусости. Ну пьет человек, да. Не раз собирался, поэтому надеюсь, что еще раз соберется и выступит», – сказал Гаджиев.

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