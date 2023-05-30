Камил Гаджиев: «Емельяненко – собирательный образ российского алкоголика. Он может закончить бомжом»

Теги Александр Емельяненко MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему россияне болеют за Александра Емельяненко.

«То, что сказал Хрюнов – это правда. Поэтому и болеют за такого, как Емельяненко, ведь это собирательный образ российского алкоголика. Люди, любящие выпить, смотрят на Саню и думают: «Ого! Нормально, наш пацан». В этом и феномен его популярности.

Если Саня не возьмется за голову и не начнет вести нормальный образ жизни, то долго не продержится. Я даже не про пьянку говорю. Он может и не уже давно.

Саше нужно взять паузу и не давать никому себя эксплуатировать, спокойно пожить жизнью здорового человека. Потом можно открыть школу, подраться пару раз, но на другом уровне. Иначе он может закончить очень плохо, скорее всего, бомжом. А этого никто не хочет», – заявил глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Хрюнов – об Александре Емельяненко: «Русский мужчина должен пить, и это не недостаток»

Гаджиев – о победе Александра Емельяненко: «На него жалко смотреть уже давно. Просто зарабатывает деньги»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
неужели кто-то действительно болеет за спившегося АЕ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Харламов Никита
по логике Хрюнова - Камиль НЕ НАСТОЯЩИЙ мужик 😜😜😜😜
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарход Якубов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Какой он алкоголик,я могу выпить 200 гр чистого спирта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
"Он может и не уже давно"?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий