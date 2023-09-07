Фьюри и Нганну провели первую дуэль взглядов перед боем в Саудовской Аравии

В Лондоне (Великобритания) состоялась пресс-конференция в преддверии поединка между и .

В рамках мероприятия бойцы провели битву взглядов.

Бой между Фьюри и Нганну состоится 28 октября и пройдет по правилам бокса.

Фьюри хочет подраться с Нганну по правилам ММА: «Он не умеет бороться, а в стойке я лучше»

Фьюри – о бое с Нганну: «У всех есть план, пока его не начали лупить бомбами из Ланкастера»