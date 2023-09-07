Фьюри и Нганну провели первую дуэль взглядов перед боем в Саудовской Аравии

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

В Лондоне (Великобритания) состоялась пресс-конференция в преддверии поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

В рамках мероприятия бойцы провели битву взглядов.

Бой между Фьюри и Нганну состоится 28 октября и пройдет по правилам бокса.

Фьюри хочет подраться с Нганну по правилам ММА: «Он не умеет бороться, а в стойке я лучше»

Фьюри – о бое с Нганну: «У всех есть план, пока его не начали лупить бомбами из Ланкастера»

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5 комментариев

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evgenbalukov
вот это пресс👍👍👍
+4
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+4
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Rjcnbr
Фура хоть тренироваться будет? Или так и выйдет 145кг на бой?
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Ват-сон
я за Нгану (за слабого) ))
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admax
Показал жене,говорю-это лучший боксер современности.она говорит-как этот толстый-он ж на спортсмена вообще не похож??я подумал и говорю-он не спортсмен-он боксер,а остальные физкультурники просто…
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mario-romario
Ответ admax
Показал жене,говорю-это лучший боксер современности.она говорит-как этот толстый-он ж на спортсмена вообще не похож??я подумал и говорю-он не спортсмен-он боксер,а остальные физкультурники просто…
С ними бесполезно о спорте разговаривать, ты бы еще ей что то про автомобили стал бы объяснять 😂
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