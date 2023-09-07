Фьюри и Нганну провели первую дуэль взглядов перед боем в Саудовской Аравии
В Лондоне (Великобритания) состоялась пресс-конференция в преддверии поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
В рамках мероприятия бойцы провели битву взглядов.
Бой между Фьюри и Нганну состоится 28 октября и пройдет по правилам бокса.
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