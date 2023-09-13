Волков показал на плюшевом медведе, как сделал Иезекииль Туивасе

Александр Волков показал технику проведения Иезекииля на плюшевом медведе.

Напомним, что в соглавном бою UFC 293 Александр Волков задушивший приемом Иезекииля, став третьим бойцом в истории промоушена, победившим таким образом.

Александр Волков переподписал контракт с UFC

«Если ты не задушил волка, то он задушит тебя». Александр Волков в соцсетях

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS