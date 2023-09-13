Волков показал на плюшевом медведе, как сделал Иезекииль Туивасе
Александр Волков показал технику проведения Иезекииля на плюшевом медведе.
Напомним, что в соглавном бою UFC 293 Александр Волков задушивший Тая Туивасу приемом Иезекииля, став третьим бойцом в истории промоушена, победившим таким образом.
Александр Волков переподписал контракт с UFC
«Если ты не задушил волка, то он задушит тебя». Александр Волков в соцсетях
Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS
Многим зашло. Наглядно и прикольно.
Для продвижения в самый раз .