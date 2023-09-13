Волков показал на плюшевом медведе, как сделал Иезекииль Туивасе

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Александр Волков показал технику проведения Иезекииля на плюшевом медведе.

Напомним, что в соглавном бою UFC 293 Александр Волков задушивший Тая Туивасу приемом Иезекииля, став третьим бойцом в истории промоушена, победившим таким образом.

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Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

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4 комментария

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artem klishin
позитивное видео!
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Мухтар Гаджимурадов
Креативное решение.
Многим зашло. Наглядно и прикольно.
Для продвижения в самый раз .
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Timurbai
Мишка этот точь-в-точь Тай))
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