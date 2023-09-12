Александр Волков переподписал контракт с UFC

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков подписал новый контракт с UFC.

«У Саши был перед этим боем [с Таем Туивасой] подписан новый контракт. Боев еще много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжелом дивизионе.

Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою ДжонсМиочич, и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой», – заявил менеджер бойца Иван Банников.

Александр Волков поднялся на шестую строчку рейтинга тяжеловесов UFC

Менеджер Волкова – о следующем сопернике: «Мы подберем бой, который больше всего приблизит Сашу к чемпионству»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий