Александр Волков переподписал контракт с UFC
Александр Волков подписал новый контракт с UFC.
«У Саши был перед этим боем [с Таем Туивасой] подписан новый контракт. Боев еще много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжелом дивизионе.
Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою Джонс – Миочич, и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой», – заявил менеджер бойца Иван Банников.
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