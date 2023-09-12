Александр Волков переподписал контракт с UFC

Александр Волков подписал новый контракт с UFC.

«У Саши был перед этим боем [с ] подписан новый контракт. Боев еще много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжелом дивизионе.

Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою – , и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой», – заявил менеджер бойца Иван Банников.

Александр Волков поднялся на шестую строчку рейтинга тяжеловесов UFC

Менеджер Волкова – о следующем сопернике: «Мы подберем бой, который больше всего приблизит Сашу к чемпионству»

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