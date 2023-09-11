Тай Туиваса: «Отличная работа, Александр Волков, ты был прекрасен»

Теги UFC MMA Александр Волков Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Тай Туиваса похвалил Александра Волкова за поединок.

«Жить, чтобы снова подраться. Люблю моих фанатов. Извини, Австралия, я старался изо всех сил, но не оправдал вашу любовь.

Отличная работа, Александр Волков, ты был прекрасен», – написал в соцсетях боец UFC Тай Туиваса.

Напомним, что Волков победил Тая Туивасу в соглавном событии турнира UFC 293, который прошел в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

«Если ты не задушил волка, то он задушит тебя». Александр Волков в соцсетях

Уайт – о Волкове: «Туиваса бился с настоящим монстром»

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4 комментария

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EAstman
Тай будет все у тебя!
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banchik1
Достойно
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Serik86
Пришёл не побоялся. Мужик❗
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Рамиль Абдрахманов
Вызывает уважение
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