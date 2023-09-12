Менеджер Волкова – о следующем сопернике: «Мы подберем бой, который больше всего приблизит Сашу к чемпионству»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Менеджер Волкова рассказал о ближайших карьерных планах Александра.

«Сейчас выше Саши три человека, с которыми были бы актуальны реванши, и один – ниже. Со всеми ними, думаю, реванш более чем актуален.

Но мы должны вместе с UFC подобрать бой, который больше всего приблизит Сашу к чемпионству», – сказал менеджер бойца Иван Банников.

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5 комментариев

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Дмитрий Медведев
Ответ fhneh
Ожидание: Павлович/Аспиналл/Ган. Реальность: Спивак/Льюис
А на реванш с Дериком я бы посмотрел! Хотелось бы, что бы Александр реваншировал то глупое поражение
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Said Saidov
Да не хочет Дана его двигать(( скучный он
+2
0
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fhneh
Ожидание: Павлович/Аспиналл/Ган. Реальность: Спивак/Льюис
+3
-1
+2
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We are Arsenal
Сначала Анкалаева, а теперь Павловича нагло грабят с чемпионскими боями. Какой там Волков при всем уважении к Саше. У человека винстрик 6 нокаутов в первом раунде , в весе с самым маленьким ростером, а чудаки берут Гана на первую строчку ставят. Анкалаеву , который 5 лет не проигрывал дали соперника #6. Бред вообще происходит.
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Средний палец Кирана Тирни
Физические данные у Волкова, конечно, чемпионские. Если бы не эти глупые сливы, как с Ганом, то мог бы быть на вершине.
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