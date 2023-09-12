Менеджер Волкова – о следующем сопернике: «Мы подберем бой, который больше всего приблизит Сашу к чемпионству»

Менеджер Волкова рассказал о ближайших карьерных планах Александра.

«Сейчас выше Саши три человека, с которыми были бы актуальны реванши, и один – ниже. Со всеми ними, думаю, реванш более чем актуален.

Но мы должны вместе с подобрать бой, который больше всего приблизит Сашу к чемпионству», – сказал менеджер бойца Иван Банников.

Александр Волков поднялся на шестую строчку рейтинга тяжеловесов UFC

«Если ты не задушил волка, то он задушит тебя». Александр Волков в соцсетях

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