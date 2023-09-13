Чимаев запостил антиизраильскую сториз: «Вы лишь гости в Палестине. Иншаллах, однажды вы будете оттуда выдворены»
Хамзат Чимаев пообещал сломать сильнейшего бойца из Израиля.
«Вы лишь гости в Палестине. Уважайте тех, кто дал вам убежище. Иншаллах, однажды вы будете выдворены оттуда. Дайте мне сильнейшего мужчину из Израиля, и я его сломаю», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев.
Позже публикация была стерта, и пользователь соцсетей заметил это, на что боец ответил: «Я не удалял, ее заблокировали».
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Так вперед и с песней, Хамзат. В добровольческие войска Палестины довольно легко попасть, берут почти любых желающих.