Чимаев запостил антиизраильскую сториз: «Вы лишь гости в Палестине. Иншаллах, однажды вы будете оттуда выдворены»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев пообещал сломать сильнейшего бойца из Израиля.

«Вы лишь гости в Палестине. Уважайте тех, кто дал вам убежище. Иншаллах, однажды вы будете выдворены оттуда. Дайте мне сильнейшего мужчину из Израиля, и я его сломаю», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев.

Позже публикация была стерта, и пользователь соцсетей заметил это, на что боец ответил: «Я не удалял, ее заблокировали».

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8 комментариев

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Денис Т.
«Вы лишь гости в Швеции. Уважайте тех, кто дал вам убежище. Слава Одину, однажды вы будете выдворены оттуда. Дайте мне сильнейшего мужчину из Палестины, и я его сломаю», – написал в соцсетях средневес UFC Александр Густафссон.
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LaffyTaffy
Уже писал подобное, но повторю:
Так вперед и с песней, Хамзат. В добровольческие войска Палестины довольно легко попасть, берут почти любых желающих.
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Chucky
Израиль вперед!!!
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Жест Доброй Воли
Восхищаюсь Израилем. Пришел в пустыню с кишлаками и сделал потом и кровью из этого места оазис, с передовой экономикой, армией и медициной, как минимум, своего региона, а в чем то и мира.
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Сергей Орлов
Ответ Денис Т.
«Вы лишь гости в Швеции. Уважайте тех, кто дал вам убежище. Слава Одину, однажды вы будете выдворены оттуда. Дайте мне сильнейшего мужчину из Палестины, и я его сломаю», – написал в соцсетях средневес UFC Александр Густафссон.
Неплохо)
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Сергей Орлов
На самом деле подготовленный моссадовец вырубит его одним ударом)
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Scorpion
Ничего что ты работаешь и тебе платит еврей?))) Дубина
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Vo_land
Ответ Денис Т.
«Вы лишь гости в Швеции. Уважайте тех, кто дал вам убежище. Слава Одину, однажды вы будете выдворены оттуда. Дайте мне сильнейшего мужчину из Палестины, и я его сломаю», – написал в соцсетях средневес UFC Александр Густафссон.
Бог один. И это Один
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