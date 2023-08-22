Иэн Гэрри мечтает подраться с Чимаевым: «Хочу набить ему морду в Дублине»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Иэн Гэрри заявил, что хочет развеять миф о непобедимости Хамзата Чимаева.

«Соперник моей мечты – Хамзат Чимаев, потому что все говорят о нем как о злодее и бугимэне, но со временем у меня появится шанс приложится по нему.

Если он самый страшный человек, которого все боятся, то я покажу всему миру, что к чему. Это был бы бой мечты в Ирландии.

Хочу получить этого чертова волка, этого жесткого парня. Я хочу быть самым жестким на Земле, а сейчас все считают, что этот титул принадлежит ему, но позвольте мне набить ему морду, и вы все поймете», – сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.

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2 комментария

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Люблю Марго Робби
Чимаев сожрёт тебя ещё в первом раунде
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