Бо Никал: «Все хотят, чтобы я подрался с Чимаевым. Этот бой может стать самым большим в истории»

Бо Никал рассказал о желании подраться с Хамзатом Чимаевым.

«Думаю, все хотят, чтобы я подрался с . Я тоже этого хочу, но нужно будет подождать.

Он давно не дрался. Кажется, он уничтожил , но с тех пор прошел почти год. Надеюсь, он окажется среднем весе, а я успею провести еще несколько поединков – тогда мы сможем встретиться.

Если наш поединок будет титульным, то этот бой может стать самым большим в истории. Мы должны подраться за титул», – сказал боец UFC Бо Никал.

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