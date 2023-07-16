Бо Никал: «Все хотят, чтобы я подрался с Чимаевым. Этот бой может стать самым большим в истории»
Бо Никал рассказал о желании подраться с Хамзатом Чимаевым.
«Думаю, все хотят, чтобы я подрался с Чимаевым. Я тоже этого хочу, но нужно будет подождать.
Он давно не дрался. Кажется, он уничтожил Кевина Холланда, но с тех пор прошел почти год. Надеюсь, он окажется среднем весе, а я успею провести еще несколько поединков – тогда мы сможем встретиться.
Если наш поединок будет титульным, то этот бой может стать самым большим в истории. Мы должны подраться за титул», – сказал боец UFC Бо Никал.
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