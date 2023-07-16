Бо Никал: «Все хотят, чтобы я подрался с Чимаевым. Этот бой может стать самым большим в истории»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бо Никал рассказал о желании подраться с Хамзатом Чимаевым.

«Думаю, все хотят, чтобы я подрался с Чимаевым. Я тоже этого хочу, но нужно будет подождать. 

Он давно не дрался. Кажется, он уничтожил Кевина Холланда, но с тех пор прошел почти год. Надеюсь, он окажется среднем весе, а я успею провести еще несколько поединков – тогда мы сможем встретиться.

Если наш поединок будет титульным, то этот бой может стать самым большим в истории. Мы должны подраться за титул», – сказал боец UFC Бо Никал.

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11 комментариев

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Miriev
Самые большим в истории ? Чувак ты кто вообще ?
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Oleg Where
Ответ Miriev
Самые большим в истории ? Чувак ты кто вообще ?
А он идеально вписывается в американского героя белого населения. Белый, борьба, колледж, семья, прекрасно говорит.

Образы - продают бои.

Теперь сведите его с убийственным демоническим образом Чимаева, добавьте Россия vs США, христианин vs мусульманин и получите ваши продажи, сэр.
+8
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+6
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Miriev
Ответ Oleg Where
А он идеально вписывается в американского героя белого населения. Белый, борьба, колледж, семья, прекрасно говорит. Образы - продают бои. Теперь сведите его с убийственным демоническим образом Чимаева, добавьте Россия vs США, христианин vs мусульманин и получите ваши продажи, сэр.
Насколько я знаю, Чимаев никакого отношения к России не имеет, кроме того, что он чеченец, так же можно сказать про Макеева, так то Даг, вроде по Русский говорит, но выступает за Британию
+7
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za_vsu_xypmy
конкретно в истории бо Никола да, определенно самый большой
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Вася Енотов
Хамзат его в своей соц сети побьёт))
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artem klishin
Чимаев сделает из Бо Никала Но Бикала
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Ilis Gamzatov
Бред
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Тосканский_Виноградник
Никал очень хорош, он не пустой хайп, с ним всем будет тяжело: высококлассная борьба, джиу-джитсу, неплохая ударка, может вырубить с одиночного удара. С выносливостью правда хз, никто не знает ))
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Borz BZ
Ответ Miriev
Насколько я знаю, Чимаев никакого отношения к России не имеет, кроме того, что он чеченец, так же можно сказать про Макеева, так то Даг, вроде по Русский говорит, но выступает за Британию
Чимаев родился и вырос в Чечне.
+2
-2
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