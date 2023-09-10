Стрикленд – журналистам после боя с Адесаньей: «Вот мы и встретились! Спорю, вы этого не ждали! Я и сам этого не ждал»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд пошутил, что не ожидал победы в бою с Исраэлем Адесаньей.

«Ну вот мы и снова встретились, ребят. Готов поспорить, вы этого не ждали, никто из вас! Да что уж, я и сам этого не ждал», – сказал новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Напомним, что Стрикленд разгромил по очкам (49-46, 49-46, 49-46) Исраэля Адесанью в главном бою UFC 293.

Уайт – о победе Стрикленда над Адесаньей: «Больше 20 лет я слышу тех, кто не разбирается в ММА. Всегда говорю: «Не делайте выводов до начала боя»

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3 комментария

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BAI
искренний чувак) долго в чемпах не задержится, но всё равно красава)
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Максим Васканов
Харизматичный чемпион- теперь редкость. Наконец то будет и весело и интересно в среднем весе.
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lexx_sharingan
Вот тут не поспоришь. В любом случае, чувак забрал пояс уверенно, апсетом.
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