Стрикленд – журналистам после боя с Адесаньей: «Вот мы и встретились! Спорю, вы этого не ждали! Я и сам этого не ждал»

Шон Стрикленд пошутил, что не ожидал победы в бою с Исраэлем Адесаньей.

«Ну вот мы и снова встретились, ребят. Готов поспорить, вы этого не ждали, никто из вас! Да что уж, я и сам этого не ждал», – сказал новый чемпион UFC в среднем весе .

Напомним, что Стрикленд разгромил по очкам (49-46, 49-46, 49-46) Исраэля Адесанью в главном бою 293.

Уайт – о победе Стрикленда над Адесаньей: «Больше 20 лет я слышу тех, кто не разбирается в ММА. Всегда говорю: «Не делайте выводов до начала боя»

Стрикленд поблагодарил фанатов после победы над Адесаньей: «Золото на моей талии ничего не значит»