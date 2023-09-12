Стрикленд раскритиковал индустрию бокса: «Единственный способ там заработать – продать душу дьяволу или быть экс-бойцом ММА»

Теги MMA бокс Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд резко раскритиковал индустрию бокса.

«Бокс – такая грязная индустрия! Единственный способ там заработать – продать душу дьяволу или быть экс-бойцом ММА», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Чемпионство Стрикленда – торжество безумия. Наслаждайтесь!

Стрикленд сломал чемпионский пояс и попытался починить его с помощью скотча: «Теперь как новенький»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крыс Пол
Сколько бойцов ММА не корми, все равно на бокс смотрят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий