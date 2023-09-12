Стрикленд раскритиковал индустрию бокса: «Единственный способ там заработать – продать душу дьяволу или быть экс-бойцом ММА»
Шон Стрикленд резко раскритиковал индустрию бокса.
«Бокс – такая грязная индустрия! Единственный способ там заработать – продать душу дьяволу или быть экс-бойцом ММА», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
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