Стрикленд раскритиковал индустрию бокса: «Единственный способ там заработать – продать душу дьяволу или быть экс-бойцом ММА»

Шон Стрикленд резко раскритиковал индустрию бокса.

«Бокс – такая грязная индустрия! Единственный способ там заработать – продать душу дьяволу или быть экс-бойцом ММА», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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