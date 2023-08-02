Чендлер – о желании Конора подраться с Гейджи: «Меня это не беспокоит. Знаю, что наш бой состоится»

Майкл Чендлер отреагировал на желание Конора Макгрегора подраться с Джастином Гейджи.

«Смешанные единоборства прекрасны тем, что это бизнес с короткой памятью, в котором всем свойственна предвзятость.

Мы только что видели, как победил – теперь люди просят его подраться с . На следующей неделе кто-то другой выступит ярко, и всем вдруг захочется, чтобы Конор встретился с ним.

Каждые выходные Макгрегор лезет в соцсети своими грязными ручонками, чтобы напомнить о своем существовании. Но меня это не беспокоит. Я знаю, что наш бой состоится», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

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