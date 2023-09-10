Конфликтовавший на пресс-конфренции с Адесаньей Манел Капе – о поражении Исраэля: «Карма – сука»

Манел Капе отреагировал на поражение Исраэля Адесаньи.

«Знаете, карма – сука. Потому что на последней конференции я ему говорил: «Эй, удели внимание другому парню. Твой бизнес – это бой со Стриклендом».

Он был сфокусирован на мне, а ему стоило сфокусироваться на . И смотрите, что произошло.

Так что карма – сука. Поздравляю Стрикленда, я еду домой с двойной победой», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Манел Капе.

Напомним, что Капе на пресс-конференции перед UFC 293 бросил бутылкой в одноклубника Адесаньи Кая Кара-Франса, после чего между и Манелом началась перепалка.

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