Шлеменко – о жене: «Когда мне был 21 год, я заметил ее 15-летнюю и застолбил, чтобы всякие дебилы не трогали»

Теги Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко заявил, что начал ухаживать за женой, когда ей было 15 лет.

«Я в СИБГУФКе учился, и короче на паре сижу, я на все пары ходил, и один преподаватель-биомеханик нам говорит: «Ваши жены еще только пошли в школу».

Я думаю: «Он что, прикалывается?» Я тогда уже на первом курсе был, 18 лет. А потом я начал понимать его. И, кстати, присмотрелся. В 21 год я такой подумал: «Опа».

Так, увидел в соседнем подъезде девушка подросла, ей 15 лет было, 16-й год идет. Думаю, надо присмотреться – чтобы, во-первых, никто не подошел, и во-вторых, чтобы дебилы всякие не трогали. У нее не было братьев старших, кто присмотрит.

И я окружил заботой, вниманием. Сразу как в первый день я с ней познакомился, по моему району пошли слухи, что к этому человеку лучше не подходить, потому что его застолбили.

И хоть я на своей женился в 2012 году, мы с ней общаемся с 2005 года, тогда мы познакомились. Мне было 21, ей 15, и с того времени мы общаемся. И сейчас у нас пятеро детей», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

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12 комментариев

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Oleg Pepel
Как же в голове насрано у него..
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DrDro
Ответ evgen_z
Друзья, запомните пожалуйста. ЛЮБОЙ логин, ЛЮБОЙ комментарий и ЛЮБОЙ лайк можно отследить привязку к реальной личности. Ведите себя в комментариях, так как в реальной жизни. Вот комментатор, смог бы сказать это в реальной жизни даже не Александру, а стороннему человеку в лицо ? А лайкнувшие, смогли поддержать комментатора в реальной беседе ?
То есть если Шлеменко может побить любого здесь, то никто не имеет права его критиковать? Он самый умный?
Тогда по этой логике он не может про Емельяненко плохо говорить - тот его придет бить.
Л-логика.
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Диономис
Можно ли считать его педофилом? Мог 5 летнюю девочку застолбить также.
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Мага осторожный
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Диономис
Ответ evgen_z
Друзья, запомните пожалуйста. ЛЮБОЙ логин, ЛЮБОЙ комментарий и ЛЮБОЙ лайк можно отследить привязку к реальной личности. Ведите себя в комментариях, так как в реальной жизни. Вот комментатор, смог бы сказать это в реальной жизни даже не Александру, а стороннему человеку в лицо ? А лайкнувшие, смогли поддержать комментатора в реальной беседе ?
За слова убивают только варвары с зоновскими понятиями.
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DrDro
Ответ Диономис
Можно ли считать его педофилом? Мог 5 летнюю девочку застолбить также.
На мой взгляд в отношении 15-летних обвинять в педофилии глупо.
Это практически сформированная женщина, в отличие от пятилетней.
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Диономис
Ответ Рома Политов
С чего вы взяли, что он с ней спал?
Ок, если бы он застолбил например 5летнюю, тоже несовершеннолетнюю, реакция была бы аналогичная?
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