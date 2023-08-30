Шлеменко – о жене: «Когда мне был 21 год, я заметил ее 15-летнюю и застолбил, чтобы всякие дебилы не трогали»

Александр Шлеменко заявил, что начал ухаживать за женой, когда ей было 15 лет.

«Я в СИБГУФКе учился, и короче на паре сижу, я на все пары ходил, и один преподаватель-биомеханик нам говорит: «Ваши жены еще только пошли в школу».

Я думаю: «Он что, прикалывается?» Я тогда уже на первом курсе был, 18 лет. А потом я начал понимать его. И, кстати, присмотрелся. В 21 год я такой подумал: «Опа».

Так, увидел в соседнем подъезде девушка подросла, ей 15 лет было, 16-й год идет. Думаю, надо присмотреться – чтобы, во-первых, никто не подошел, и во-вторых, чтобы дебилы всякие не трогали. У нее не было братьев старших, кто присмотрит.

И я окружил заботой, вниманием. Сразу как в первый день я с ней познакомился, по моему району пошли слухи, что к этому человеку лучше не подходить, потому что его застолбили.

И хоть я на своей женился в 2012 году, мы с ней общаемся с 2005 года, тогда мы познакомились. Мне было 21, ей 15, и с того времени мы общаемся. И сейчас у нас пятеро детей», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

Александр Шлеменко: «Раньше у нас было больше всего девственниц, а теперь девушки говорят, что аборт – право каждого»