Официально: Шлеменко и Хамитов возглавят турнир Top Fight 29 сентября

Стал известен следующий соперник Александра Шлеменко.

Глава лиги Top Fight Марат Сидикеев подтвердил, что Александр Шлеменко подерется с казахстанским бойцом Куатом Хамитовым.

Поединок пройдет в среднем весе и возглавит турнир, который состоится 29 сентября в Москве.

39-летний Шлеменко последний бой провел в июле против Алекса Оливейры. Поединок закончился победой россиянина удушающим приемом в первом раунде.

35-летний Хамитов выходил в октагон в мае, где победил Залимхана Юсупова единогласным решением судей.

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