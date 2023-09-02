Официально: Шлеменко и Хамитов возглавят турнир Top Fight 29 сентября

Теги MMA Александр Шлеменко Куат Хамитов Спорт Казахстана

Стал известен следующий соперник Александра Шлеменко.

Глава лиги Top Fight Марат Сидикеев подтвердил, что Александр Шлеменко подерется с казахстанским бойцом Куатом Хамитовым.

Поединок пройдет в среднем весе и возглавит турнир, который состоится 29 сентября в Москве.

39-летний Шлеменко последний бой провел в июле против Алекса Оливейры. Поединок закончился победой россиянина удушающим приемом в первом раунде.

35-летний Хамитов выходил в октагон в мае, где победил Залимхана Юсупова единогласным решением судей.

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1 комментарий

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AVKU
Top fight - это там, где Тактаров с Монсоном, и где Хрюнов рулит?
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