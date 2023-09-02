Официально: Шлеменко и Хамитов возглавят турнир Top Fight 29 сентября
Стал известен следующий соперник Александра Шлеменко.
Глава лиги Top Fight Марат Сидикеев подтвердил, что Александр Шлеменко подерется с казахстанским бойцом Куатом Хамитовым.
Поединок пройдет в среднем весе и возглавит турнир, который состоится 29 сентября в Москве.
39-летний Шлеменко последний бой провел в июле против Алекса Оливейры. Поединок закончился победой россиянина удушающим приемом в первом раунде.
35-летний Хамитов выходил в октагон в мае, где победил Залимхана Юсупова единогласным решением судей.
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