Алимханулы хочет подраться с Канело. Казахстанец тренируется со спарринг-партнером Сауля Альвареса

Казахстанский боксер, чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы проводит тренировки перед боем с обладателем титула по версии IBF Винченцо Гуальтьери.

Одним из спарринг-партнеров «Казахского стиля» стал мексиканец Ласаро Лоренсана, который также был спаррингером абсолютного чемпиона мира во второй средней категории Сауля Альвареса. Их фото опубликовала в социальных сетях команда Жанибека.

«Четыре раунда спарринга со спарринг-партнером Канело мексиканцем Ласаро. Подготовка к Канело не прекращалась ни на один день!», — говорится в сообщении.

Напомним, что бой Алимханулы — Гуальтьери состоится в Розенберге (штат Техас, США) 14 октября.

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