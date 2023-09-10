Стрикленд поблагодарил фанатов после победы над Адесаньей: «Золото на моей талии ничего не значит»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд обратился к фанатам после победы над Исраэлем Адесаньей.

«Временами я сам в себе сомневался. Но должен сказать, что австралийские фанаты меня мотивировали. Я слышал, как вы кричали, когда я сюда выходил. Это стало топливом для меня, спасибо. Вперед, Австралия!

Ребят, я, черт возьми, люблю вас. Золото на моей талии ничего не значит. То, как вы живете изо дня в день, гораздо важнее любого гребанного титула. Я живу правильнее благодаря вам, ребята. Спасибо!» – сказал новый чемпион UFC Шон Стрикленд.

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4 комментария

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Руслан Ганбаров
Вот что значит: народный чемп 😌
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Ват-сон
очень позитивный человек)
а вообще, удивительные времена на дворе- чел говорит правильные вещи и считается неформалом))
+4
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Ronaldinho Gaúcho
Я конечно понимаю что этот год, год апсетов, но такой апсет снёс крышу к фигам собачьим...
+1
-1
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уличный иуда
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Я конечно понимаю что этот год, год апсетов, но такой апсет снёс крышу к фигам собачьим...
Звучит двусмысленно
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