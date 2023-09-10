Стрикленд поблагодарил фанатов после победы над Адесаньей: «Золото на моей талии ничего не значит»

Шон Стрикленд обратился к фанатам после победы над Исраэлем Адесаньей.

«Временами я сам в себе сомневался. Но должен сказать, что австралийские фанаты меня мотивировали. Я слышал, как вы кричали, когда я сюда выходил. Это стало топливом для меня, спасибо. Вперед, Австралия!

Ребят, я, черт возьми, люблю вас. Золото на моей талии ничего не значит. То, как вы живете изо дня в день, гораздо важнее любого гребанного титула. Я живу правильнее благодаря вам, ребята. Спасибо!» – сказал новый чемпион UFC Шон Стрикленд.

«Тому, кто дрочит на мультики, меня точно не побить». Только послушайте, что несет новый чемпион UFC

Адесанья сенсационно проиграл Стрикленду и чуть не улетел в нокаут. Полное уничтожение от самого радикального чемпиона