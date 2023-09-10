Стрикленд – о победе над Адесаньей: «Я еле сдерживаю слезы. Впервые не могу подобрать слов»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Шон Стрикленд UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд признался, что едва сдерживает слезы после победы над Исраэлем Адесаньей.

«Я сплю? Это сон? Ударьте меня! Боже мой, ребят. В жизни не поверил бы, что добьюсь этого. Обычно я не плачу, но сейчас еле сдерживаю слезы.

Ребят, вы знаете, что Иззи – очень жесткий ублюдок. Сколько на его счету зрелищных нокаутов? Он побил многих моих друзей, делал это легко.

Я усердно тружусь, пожертвовал множеством клеток головного мозга богам ММА. Конечно, думал, что выйду из этого боя немного помятым и подбитым.

Шокирован, что этого не произошло. Слушайте, впервые не могу слов подобрать», – сказал новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

«Тому, кто дрочит на мультики, меня точно не побить». Только послушайте, что несет новый чемпион UFC

Адесанья сенсационно проиграл Стрикленду и чуть не улетел в нокаут. Полное уничтожение от самого радикального чемпиона

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3 комментария

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oka79410
стрикленд красавчик. шикарный геймплан: быстрые джебы, фронткики и постоянные поднимания колен. он заранее страховался от потенциальных ударов по ногам, прагматично шел вперед, не форсировал события.
впервые за долгое время у ufc классный, харизматичный чемпион в среднем весе
+3
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sanek maloi
Дана черный уже хочет организовать незамедлительный реванш(
+1
0
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Виталий Попов
воттза этого мужика хочеься болеть!
0
0
0
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