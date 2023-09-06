Стрикленд – об Адесанье: «Хороший кикбоксер, но бесхребетный мужик»

Шон Стрикленд заявил, что не хочет видеть Исраэля Адесанью чемпионом UFC.

«Знаете, Изи – крутой кикбоксер, но просто бесхребетный мужик. Боже, нельзя, чтобы он оставался чемпионом, понимаете?» – сказал средневес UFC Шон Стрикленд, который в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) подерется за титул против .

Адесанья готов подраться еще раз до конца 2023 года: «Забавно, но я пытаюсь выпросить больше боев»

Шон Стрикленд: «Если проиграю Адесанье, то все нахрен забудут про меня»