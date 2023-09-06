Стрикленд – об Адесанье: «Хороший кикбоксер, но бесхребетный мужик»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд UFC 293 Адесанья - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд заявил, что не хочет видеть Исраэля Адесанью чемпионом UFC.

«Знаете, Изи – крутой кикбоксер, но просто бесхребетный мужик. Боже, нельзя, чтобы он оставался чемпионом, понимаете?» – сказал средневес UFC Шон Стрикленд, который в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) подерется за титул против Исраэля Адесаньи.

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1 комментарий

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TITUL
Ну точно не бесхребтный. Его 3 раза побеждал один и тот же соперник, он мог бы сделать паузу. Один два боя с проходными бойцами и вернуться за поясом, когда возможно сменится чемпион. А он сразу потребовал реванш и нокаутировал.
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