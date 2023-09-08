Веттори назвал странным бой Адесаньи и Стрикленда: «Болею за Шона, мы друзья, но мне придется его преследовать»

Марвин Веттори заявил, что болеет за Шона Стрикленда в бою с Исраэлем Адесаньей.

«Этот титульный бой будет ###### [очень] странным. С одним я провел десятки часов в спаррингах, а с другим дрался дважды.

Мы с Шоном вроде как друзья, но в то же время хотим убить друг друга. Изи – мешок с дерьмом. Бедные щенки, которых он кормил из своего рта. Болею за Шона, но в случае победы мне придется преследовать его», – написал в соцсетях бывший претендент на титул UFC в среднем весе.

Напомним, что бой между и Адесаньей пройдет в ночь на 10 сентября в Сиднее.

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