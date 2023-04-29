Коди Брандейдж: «У Чимаева суперэлитная борьба. Не лучший бой для Пауло Косты»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Коди Брандейдж считает, что с Чимаева есть только два соперника в дивизионе.

«У Чимаева суперэлитная борьба. Я думаю, что это будет не лучший бой для Пауло Косты...

Никто не боролся с Пауло, мы никогда этого не видели, но Хамзат это сделает. Я не вижу никого в этом дивизионе, за исключением, возможно, Бо Никала и Роберта Уиттакера, кто действительно мог бы справиться с его борьбой. Настолько он хорош», – заявил боец UFC Коди Брандейдж.

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