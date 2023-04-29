Коди Брандейдж: «У Чимаева суперэлитная борьба. Не лучший бой для Пауло Косты»

Коди Брандейдж считает, что с Чимаева есть только два соперника в дивизионе.

«У Чимаева суперэлитная борьба. Я думаю, что это будет не лучший бой для Пауло Косты...

Никто не боролся с Пауло, мы никогда этого не видели, но Хамзат это сделает. Я не вижу никого в этом дивизионе, за исключением, возможно, Бо Никала и Роберта Уиттакера, кто действительно мог бы справиться с его борьбой. Настолько он хорош», – заявил боец UFC Коди Брандейдж.

Чимаев обратился к Пауло Косте: «Беги, трус, беги»

Чимаев ответил фанату на вопрос о бое с Рахмоновым: «Волки кошек не боятся»