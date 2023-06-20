Тренер О’Мэлли: «Кто-то предлагал Каннониру подраться с Хамзатом. Плохая идея – Джаред трахнет его»

Тренер Шона О’Мэлли считает, что Хамзат Чимаев не справится с Джаредом Каннониром.

«Чувак, он побил рекорд, такое крутое выступление от столь огромного парня, да он, черт возьми, просто на другом уровне. Такая мощь, да еще и в пяти раундах.

А против кого он будет драться дальше? Кто-то говорил о Хамзате... Этот парень готов на все, что поможет ему выйти на титульный бой. Но это может чертовски плохо для него закончиться. Думаю, что за пять раундов Джаред трахнет его», – заявил тренер Шона О’Мэлли Тим Велч.

Напомним, что Джаред Каннонир победил Марвина Веттори единогласным решением судей в главном бою турнира UFC on ESPN 47.

Каннонир установил рекорд среднего веса по количеству значимых ударов за бой

Джаред Каннонир: «Изучаю дагестанцев. Хочу быть так же хорош, как все эти Хабибы и Исламы»