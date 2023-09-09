Дос Сантос победил Вердума раздельным решением судей на турнире промоушена Масвидаля

Джуниор Дос Сантос победил Фабрисиу Вердума в поединке на голых кулаках.

Экс-чемпионы UFC в тяжелом весе провели бой на голых кулаках по правилам MMA в рамках турнира лиги Gamebred FC, принадлежащей Хорхе Масвидалю.

Поединок закончился победой дос Сантоса раздельным решением судей.

Напомним, что в октябре 2008 года бойцы подрались на турнире UFC 90. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Джуниор.

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