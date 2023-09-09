Шон О’Мэлли: «Никчемному Мерабу потребовалось пять раундов, чтобы одолеть Яна. Я победил его за три»

Шон О’Мэлли унизил Мераба Двалишвили, приведя в пример бой с Петром Яном.

«Никчемному Мерабу потребовалось пять раундов, чтобы одолеть Яна. Я победил его за три», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением в октябре 2022 года. Трехраундовый поединок состоялся на турнире UFC 280.

В марте 2023-го Мераб Двалишвили победил Яна единогласным судейским решением на турнире UFC Fight Night. Бой состоял из пяти раундов.

Мераб Двалишвили: «О’Мэлли игнорирует меня с 2018 года. Я главный претендент на титул»

Мераб Двалишвили: «Если О’Мэлли снова победит Стерлинга, то я отлуплю его тощий зад в поединке за пояс»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS