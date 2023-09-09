Шон О’Мэлли: «Никчемному Мерабу потребовалось пять раундов, чтобы одолеть Яна. Я победил его за три»

Теги UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли унизил Мераба Двалишвили, приведя в пример бой с Петром Яном.

«Никчемному Мерабу потребовалось пять раундов, чтобы одолеть Яна. Я победил его за три», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением в октябре 2022 года. Трехраундовый поединок состоялся на турнире UFC 280.

В марте 2023-го Мераб Двалишвили победил Яна единогласным судейским решением на турнире UFC Fight Night. Бой состоял из пяти раундов. 

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8 комментариев

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sfilatov13
Ответ Kanonir152
За 3 потому что это был трехраундовый бой и победа решением, гений.
Постиро́ния ― сатирический приём, в котором искренность сложно отличить от иронии
+9
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sfilatov13
хаха, красавец)
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Andy93
Ну это роскошно))
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Stingray_
Хорош
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LaffyTaffy
Кто только не попустил уже Петю…
В открытую издеваются
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Maxtraxer911
Ян вновь тренируется под руководством Кайрата. Надеюсь, ещё покажет себя в ГАСе
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Сергей Скляров
Мераб реально победил, а ты нет..
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