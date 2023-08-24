Двалишвили вызвал О’Мэлли: «Я украл его куртку. Посмотрим, смогу ли украсть его пояс»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили считает себя и Стерлинга первыми претендентами на титульный бой.

«Никто не назвал мое имя. Я такой: «Да ладно, я здесь. Я претендент №1 после Алджо». Называли всех!

Упомянули Петра Яна, упомянули Чито Веру, они упомянули всех. Это безумие. После Алджо я претендент № 1, и О’Мэлли должен вызвать меня.

Мы должны драться. У меня девять побед подряд. О’Мэлли, ты – чемпион, ты – король, и ты должен хотеть драться с лучшими из лучших. После Алджо я здесь лучший.

Я украл куртку Шона, посмотрим, смогу ли я теперь украсть его пояс. Я буду готов к декабрю. Даже если мне придется драться одной рукой, я буду драться.

Я воин. Я был травмирован перед боем с Петром Яном, но я все равно бился. Я все равно победил.

Если Алджо не вернется в ближайшее время, если не сделают реванш с О’Мэлли, то с Шоном должен драться я. Ему следует знать мое имя. Меня зовут Мераб Двалишвили. М-Е-Р-А-Б», – сказал второй номер легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили.

Сехудо – Шону О’Мэлли: «Я уничтожу тебя быстрее, чем USADA. В твоей игре дыр больше, чем у невесты Логана Пола»

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6 комментариев

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something special
Да потому что ты самый унылый в этом дивизионе. Кому интересно смотреть бой Мераба, если он не против льда?
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SGambler
Думаю Мераб получше будет в тейкдаунах, чем Алджо, Шона на самом деле довольно легко переводить, даже Ян с его борьбой переводил и залеживал. Стерлинг как-то слишком бесхитростно пытался это сделать. А в партере гнп Мераба будет получше чем у Яна, и бензобак намного больше, так что выглядит довольно кошмарным боем для Шона, если только он не попадет.
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Артем
пусть сначала его черный дружок объявит, что уходит из дивизиона, иначе бой не имеет смысла
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