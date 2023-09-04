Мераб Двалишвили: «О’Мэлли игнорирует меня с 2018 года. Я главный претендент на титул»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили уверен, что должен стать следующим соперником Шона О’Мэлли.

«После каждой победы в UFC, начиная с с 2018 года, я вызывал на бой Шона О’Мэлли. Но он проигнорировал меня.

Я говорю, что не хочу драться со своим товарищем по команде и братом Алджамейном Стерлингом – СМИ сходят с ума! Если не будет немедленного реванша, то я первый претендент на титульный поединок. Не должно быть никаких вопросов», – заявил боец UFC Мераб Двалишвили.

Напомним, что на турнире UFC 292 Стерлинг проиграл О’Мэлли нокаутом и лишился чемпионского пояса.

Алджамейн Стерлинг: «Мне нужен немедленный реванш с О’Мэлли»

Уайт раскритиковал Двалишвили за нежелание переходить дорогу Стерлингу в титульной гонке: «Если не хочешь быть лучшим, то тебе надо уйти»

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