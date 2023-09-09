Бывшая жена Бивола назвала его абьюзером: «Лучше буду одна, чем с еще одним таким, который чай сам себе не мог сделать»

Бывшая жена Дмитрия Бивола назвала его абьюзером.

«Мужчинам нужна такая женщина, которая будет делать, как он хочет, – говорят они. Знаете, что? Идите вы все в жопу. Я вот лучше буду одна, клянусь, чем с еще одним таким абьюзером. Который просто, извините, чай сам себе не мог сделать. Да идите вы все на хер, а, психи.

Почему я должна кого-то слушаться? Воспитывать меня не нужно. Почему мы живем так, что нас воспитывают наши мужья? Я, которая училась за нас, делала ему курсовые – порой за двоих. Делала рефераты. Я, которая одна воспитывала детей. Хорошо, да, на его деньги – и что? Он же меня не слушается, потому что я воспитывала детей.

Почему мы живем в мире, где мы выполняем огромную роль, а мужчина говорит: «Я добытчик, ты мать, ты помощница». А потом говорит, что нужно слушаться. И деньги становятся его, а не твоими. Почему происходит такая несправедливость?

Я была такой вещью. «Поехала в Америку – и радуйся вообще. Радуйся, что на Mercedes ездишь. Все, собрали вещи, обратно в Россию. Я так решил, мне так нужно. Ты че, не рада? Ты вообще охренела тут. Тебя в Америку возят!»

А кто-то спросил – я хотела вообще в эту Америку? Нужно мне это было? А потом началось: «Mercedes вообще не твой был, потому что, оказывается, тебе его дали попользоваться. Тебе всем этим дали попользоваться», – сказала Екатерина Бивол.

В июне-2023 жена чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола Екатерина рассказала о разводе с боксером.

«Пришла слава, а я оказалась лишней». Бивол шумно расходится с женой