Бывшая жена Бивола назвала его абьюзером: «Лучше буду одна, чем с еще одним таким, который чай сам себе не мог сделать»
Бывшая жена Дмитрия Бивола назвала его абьюзером.
«Мужчинам нужна такая женщина, которая будет делать, как он хочет, – говорят они. Знаете, что? Идите вы все в жопу. Я вот лучше буду одна, клянусь, чем с еще одним таким абьюзером. Который просто, извините, чай сам себе не мог сделать. Да идите вы все на хер, а, психи.
Почему я должна кого-то слушаться? Воспитывать меня не нужно. Почему мы живем так, что нас воспитывают наши мужья? Я, которая училась за нас, делала ему курсовые – порой за двоих. Делала рефераты. Я, которая одна воспитывала детей. Хорошо, да, на его деньги – и что? Он же меня не слушается, потому что я воспитывала детей.
Почему мы живем в мире, где мы выполняем огромную роль, а мужчина говорит: «Я добытчик, ты мать, ты помощница». А потом говорит, что нужно слушаться. И деньги становятся его, а не твоими. Почему происходит такая несправедливость?
Я была такой вещью. «Поехала в Америку – и радуйся вообще. Радуйся, что на Mercedes ездишь. Все, собрали вещи, обратно в Россию. Я так решил, мне так нужно. Ты че, не рада? Ты вообще охренела тут. Тебя в Америку возят!»
А кто-то спросил – я хотела вообще в эту Америку? Нужно мне это было? А потом началось: «Mercedes вообще не твой был, потому что, оказывается, тебе его дали попользоваться. Тебе всем этим дали попользоваться», – сказала Екатерина Бивол.
В июне-2023 жена чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола Екатерина рассказала о разводе с боксером.
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Пока всеми благами пользуются, то сидят и помалкивают,а когда ей, как у Высоцкого, сказали "мол дескать гудбай", то сразу полезло говно наружу! Я не знаю, что там за человек этот Бивол, может тоже будь здоров какой не подарок, но после брака(или же просто отношений с человеком) начинать говно лить , и рассказывать "какой он плохой" - это отражает современных женщин!
Судя по интервью, по характеру та ещё гнилая баба, от которой Бивол просто устал.
В Америку, видите ли, она не хотела(правда потом уезжать желания особого не изъявляла)...
Вот и вся их суть:
Пока бабки даёшь - абьюз можно и потерпеть!
Когда посылаешь - "да ты такой-сякой арбузер, да чай себе приготовить не можешь, в пендосию проклятую меня утащил, на мерседесе ездить заставлял, а он ещё, оказывается не мне пренадлежит...подлец!"
...
И деньги становятся его, а не твоими."
Так его или не его деньги? Определилась бы для начала.