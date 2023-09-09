Бывшая жена Бивола назвала его абьюзером: «Лучше буду одна, чем с еще одним таким, который чай сам себе не мог сделать»

Теги Дмитрий Бивол бокс контент Бокс/MMA/UFC

Бывшая жена Дмитрия Бивола назвала его абьюзером.

«Мужчинам нужна такая женщина, которая будет делать, как он хочет, – говорят они. Знаете, что? Идите вы все в жопу. Я вот лучше буду одна, клянусь, чем с еще одним таким абьюзером. Который просто, извините, чай сам себе не мог сделать. Да идите вы все на хер, а, психи.

Почему я должна кого-то слушаться? Воспитывать меня не нужно. Почему мы живем так, что нас воспитывают наши мужья? Я, которая училась за нас, делала ему курсовые – порой за двоих. Делала рефераты. Я, которая одна воспитывала детей. Хорошо, да, на его деньги – и что? Он же меня не слушается, потому что я воспитывала детей.

Почему мы живем в мире, где мы выполняем огромную роль, а мужчина говорит: «Я добытчик, ты мать, ты помощница». А потом говорит, что нужно слушаться. И деньги становятся его, а не твоими. Почему происходит такая несправедливость?

Я была такой вещью. «Поехала в Америку – и радуйся вообще. Радуйся, что на Mercedes ездишь. Все, собрали вещи, обратно в Россию. Я так решил, мне так нужно. Ты че, не рада? Ты вообще охренела тут. Тебя в Америку возят!»

А кто-то спросил – я хотела вообще в эту Америку? Нужно мне это было? А потом началось: «Mercedes вообще не твой был, потому что, оказывается, тебе его дали попользоваться. Тебе всем этим дали попользоваться», – сказала Екатерина Бивол.

В июне-2023 жена чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола Екатерина рассказала о разводе с боксером.

«Пришла слава, а я оказалась лишней». Бивол шумно расходится с женой

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15 комментариев

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ФиладельфияЮнион
Слезы наворачиваются от этой истории… Как же она сильная
+14
-5
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Pertinax Gandi
Ну вот. Сначала их в Америку не загонишь, а потом из неё не выгонишь.
+8
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Фут.Боль
Душераздираюшая история.
+5
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Yoursistersboyfriend
Когда же она уже заткнется...
+3
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Yoursistersboyfriend
Я уже писал здесь раньше как снимал в своё время квартиру у Дмитрия в Питере. За наши встречи увидел в нём скромного, дружелюбного человека, только позитив. А вот его жена (слава богу уже бывшая) умудрилась сразу показать своё лицо. Так что вообще не удивлён её постоянным выступлениям, с такими лучше вообще никогда не связываться
+3
0
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Kup
досталось ей конеш, никому не пожелаешь
+1
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ББ
Ответ Бене Гессерит
Ну так-то права, брак для мужа явно отошёл на второй план или на третий. А просто таскаться так за партнёром — это себя не уважать.
Себя не уважать - это терпеть всё, пока бабки дают, а когда пинка под зад дали - вываливать всё грязное бельё на публику. Это её выбор был, и она жила с ним очень приличное время. Соотвественно, если терпела всё из-за денег, то да, она себя не уважает)
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бизе
Истерика продолжается ... Печально .
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ББ
Ну, типичная сущность представителя женского пола!
Пока всеми благами пользуются, то сидят и помалкивают,а когда ей, как у Высоцкого, сказали "мол дескать гудбай", то сразу полезло говно наружу! Я не знаю, что там за человек этот Бивол, может тоже будь здоров какой не подарок, но после брака(или же просто отношений с человеком) начинать говно лить , и рассказывать "какой он плохой" - это отражает современных женщин!
Судя по интервью, по характеру та ещё гнилая баба, от которой Бивол просто устал.
В Америку, видите ли, она не хотела(правда потом уезжать желания особого не изъявляла)...
Вот и вся их суть:
Пока бабки даёшь - абьюз можно и потерпеть!
Когда посылаешь - "да ты такой-сякой арбузер, да чай себе приготовить не можешь, в пендосию проклятую меня утащил, на мерседесе ездить заставлял, а он ещё, оказывается не мне пренадлежит...подлец!"
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Di Behemoth
"Хорошо, да, на его деньги – и что?
...
И деньги становятся его, а не твоими."
Так его или не его деньги? Определилась бы для начала.
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Удав
Ответ ФиладельфияЮнион
Слезы наворачиваются от этой истории… Как же она сильная
Или г..на накопилось?
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zzzeeerrrooo
Ответ Бене Гессерит
Ну так-то права, брак для мужа явно отошёл на второй план или на третий. А просто таскаться так за партнёром — это себя не уважать.
Обязательно интервью давать всем подряд и говорить какой он плохой?
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Марат Люсьеныч
Ответ Yoursistersboyfriend
Я уже писал здесь раньше как снимал в своё время квартиру у Дмитрия в Питере. За наши встречи увидел в нём скромного, дружелюбного человека, только позитив. А вот его жена (слава богу уже бывшая) умудрилась сразу показать своё лицо. Так что вообще не удивлён её постоянным выступлениям, с такими лучше вообще никогда не связываться
Да Дима спокойный парень без понтов) Хотя прямо сейчас топ 10 п4п боксеров мира, если не топ 5 вообще
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