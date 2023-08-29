Дмитрий Бивол проведет следующий бой до конца года (ТАСС)

Теги Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг до конца 2023 года.

Об этом ТАСС рассказал представитель команды боксера.

«Следующий бой планируем провести до конца года. Сейчас идут переговоры о дате и сопернике», – сообщил собеседник агентства.

В последний раз Бивол дрался в ноябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

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