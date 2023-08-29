Дмитрий Бивол проведет следующий бой до конца года (ТАСС)

Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг до конца 2023 года.

Об этом рассказал представитель команды боксера.

«Следующий бой планируем провести до конца года. Сейчас идут переговоры о дате и сопернике», – сообщил собеседник агентства.

В последний раз дрался в ноябре-2022, когда победил единогласным решением судей.

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