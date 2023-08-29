Дмитрий Бивол проведет следующий бой до конца года (ТАСС)
Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг до конца 2023 года.
Об этом ТАСС рассказал представитель команды боксера.
«Следующий бой планируем провести до конца года. Сейчас идут переговоры о дате и сопернике», – сообщил собеседник агентства.
В последний раз Бивол дрался в ноябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.
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