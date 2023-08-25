Фьюри – Нганну: «Когда идешь за королем, лучше не промахиваться»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри обратился к Фрэнсису Нганну.

«Когда идешь за королем, лучше не промахиваться. Они все пытались, но каждый потерпел неудачу. Я неизбежен, Фрэнсис.

В Саудовской Аравии поднимут руку «Цыганского короля», – написал в соцсетях чемпион мира Тайсон Фьюри.

Бой между Фьюри и Нганну состоится 28 октября и пройдет по правилам бокса.

Почему Нганну совершенно не готов к боксерскому поединку с Фьюри?

Фьюри – Нганну: «Приятно видеть, как усердно ты тренируешься. Но я все равно вырублю тебя»

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2 комментария

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Нефанатик
Профессиональный боксер против любителя.
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dedpihto59
Безызбежен‼️
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