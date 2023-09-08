Фьюри хочет драться с Джонсом после Нганну: «Эти боксеры – бездельники, а я жажду испытаний»

Тайсон Фьюри вызвал на бой чемпиона UFC Джона Джонса.

«Я думаю только о больших боях: и . Я хочу испытаний, мне не нужна легкая жертва. Эти боксеры – бездельники.

Я уже зарекомендовал себя как лучшего. Теперь я собираюсь доказать, что я лучший боец, который когда-либо жил», – сказал чемпион мира по боксу .

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