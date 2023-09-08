Фьюри хочет драться с Джонсом после Нганну: «Эти боксеры – бездельники, а я жажду испытаний»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри вызвал на бой чемпиона UFC Джона Джонса.

«Я думаю только о больших боях: Фрэнсис Нганну и Джон Джонс. Я хочу испытаний, мне не нужна легкая жертва. Эти боксеры – бездельники.

Я уже зарекомендовал себя как лучшего. Теперь я собираюсь доказать, что я лучший боец, который когда-либо жил», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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3 комментария

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Dart_Yoda
Да что Джонс, пора уже Магнуса Карлсена вызывать
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Авраам Линкольн
Оставь в таком случае свой пояс бездельникам и жажди дальше приключений в не бокса
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