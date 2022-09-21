«Почему ты постоянно рычишь? Пес, что ли?» Александр Емельяненко ударил Дацика по руке на дуэли взглядов

Теги тяжелый вес Александр Емельяненко MMA Вячеслав Дацик Дмитрий Кудряшов бокс Сослан Асбаров Hardcore Boxing Hardcore Емельяненко - Дацик Бокс/MMA/UFC

В Москве состоялась церемония битвы взглядов участников турнира Hardcore Boxing, который пройдет 24 сентября.

В главном бою вечера встретятся тяжеловесы Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. Во время дуэли взглядов бойцы обменялись колкостями:

Емельяненко: Ближе не получится. У Дацика живот упирается. Почему ты постоянно рычишь? Пес, что ли? Страшно, Дацик? Скажи честно.

Дацик: Страшно будет тебе. Просыпаться.

Емельяненко: Давай-давай, не газуй.

Емельяненко ударил Дацика по руке, после чего Вячеслав сказал: «Комары, что ли, тут летают? Комарик какой-то или мошка».

Кроме Емельяненко и Дацика битву взглядов провели Дмитрий Кудряшов – с Сосланом Асбаровым, а Мартин Джуарян – с Эмилем Новрузовым.

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