Шовхал Чурчаев: «Если я не номер один, то Москва не столица»
Шовхал Чурчаев сделал заявление после потасовки в торговом центре.
Напомним, что боец спровоцировал массовую драку в ТРЦ «Ривьера», где проходила пресс‑конференция лиги «Наше Дело».
Позже президент промоушена сообщил о приостановке контракта с Чурчаевым.
«Если я не номер один, то Москва не столица», – написал в социальных сетях боец поп-ММА Шовхал Чурчаев.
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