Шовхал Чурчаев: «Если я не номер один, то Москва не столица»

Шовхал Чурчаев сделал заявление после потасовки в торговом центре.

Напомним, что боец спровоцировал массовую драку в ТРЦ «Ривьера», где проходила пресс‑конференция лиги «Наше Дело».

Позже президент промоушена сообщил о приостановке контракта с Чурчаевым.

«Если я не номер один, то Москва не столица», – написал в социальных сетях боец поп-ММА Шовхал Чурчаев.

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