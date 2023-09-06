Шовхал Чурчаев: «Если я не номер один, то Москва не столица»

Теги MMA Поп ММА Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Шовхал Чурчаев сделал заявление после потасовки в торговом центре.

Напомним, что боец спровоцировал массовую драку в ТРЦ «Ривьера», где проходила пресс‑конференция лиги «Наше Дело».

Позже президент промоушена сообщил о приостановке контракта с Чурчаевым.

«Если я не номер один, то Москва не столица», – написал в социальных сетях боец поп-ММА Шовхал Чурчаев.

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14 комментариев

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"Iron"
«А Ильяс не Атакуэйшн»
+28
0
+28
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айзек азимов
Среди вентиляторов,если только
+13
0
+13
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Azamat Abdukadyroff
Боец который не выходит на бой )
+11
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Не смотрел, но осуждаю
Ну их плавки в соц сетях писать уже перебор, к твиттеру Конора вы нас приучили, окей, но это уже слишком
+6
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Алексей Тихий
ландыш ты серебристый,а не номер один.
+5
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Maksmen1995
Почему? Номер один - по обсёру и позору.
+4
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Александр Бэтмен
это уже борщ... за это с него спросят...дурачок
+1
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Мишаня Кашников
боец? 😀
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Трент Резнор
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Костя Кот
ты в столицу болтовать приехал?
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Yavich
Да-да, мы все согласны, Москва не столица, хватит туда ехать
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Сергей Бакин
Пиковый вообще сошёл с ума)
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Yusif Huseyinov
Такой клоун конечно 😂
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Трент Резнор
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