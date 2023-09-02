Кадыров поручил депутату Госдумы Делимханову разобраться с конфликтом в ТЦ

Рамзан Кадыров потребовал разобраться в скандале, случившемся в московском ТЦ.

«В одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова данный инцидент был взят мной под личный контроль. Отмечу, что по данной ситуации я нахожусь на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов столицы. Мы будем разбираться в этом и на 100% выполним поручение.

Безусловно, такого рода происшествия осуждаются нашим главой ЧР и чеченским народом. Спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу. В погоне за лайками и хайпом некоторые блогеры иногда переходят черту. Однако они должны помнить, что их поведение может бросить тень на весь наш народ.

Рамзан Ахматович всегда призывает всех чеченцев, находящихся за пределами республики, быть образцом во всем. Поведение отдельных личностей, которое идет вразрез с нашей религией и традициями, будет пресекаться, по отношению к зачинщикам будут приниматься самые жесткие меры в соответствии с законом и нашими обычаями. Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно», – написал в соцсетях депутат Госдумы Адаму Делимханов.

Скандал в поп-MMA: Чурчаев устроил массовую драку в ТЦ, сломал палец и сорвал бой с учеником Шлеменко

Сульянов – о драке с участием Чурчаева в московском ТЦ: «Мальчишки во дворах смотрят на это и думают, что так можно. Пора закрыть этот ящик Пандоры»