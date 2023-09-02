Кадыров поручил депутату Госдумы Делимханову разобраться с конфликтом в ТЦ

Теги Рамзан Кадыров MMA Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Рамзан Кадыров потребовал разобраться в скандале, случившемся в московском ТЦ.

«В одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова данный инцидент был взят мной под личный контроль. Отмечу, что по данной ситуации я нахожусь на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов столицы. Мы будем разбираться в этом и на 100% выполним поручение.

Безусловно, такого рода происшествия осуждаются нашим главой ЧР и чеченским народом. Спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу. В погоне за лайками и хайпом некоторые блогеры иногда переходят черту. Однако они должны помнить, что их поведение может бросить тень на весь наш народ.

Рамзан Ахматович всегда призывает всех чеченцев, находящихся за пределами республики, быть образцом во всем. Поведение отдельных личностей, которое идет вразрез с нашей религией и традициями, будет пресекаться, по отношению к зачинщикам будут приниматься самые жесткие меры в соответствии с законом и нашими обычаями. Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно», – написал в соцсетях депутат Госдумы Адаму Делимханов.

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12 комментариев

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Prada
А кто не будет образцом поведения, получит потом по мозгам от моего сына в СИЗО😄
P.S. Рамзан Ахматович, ничего личного, просто вырвалось 🤪
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ender
Предвижу какие тут будут каменты, однако не вижу ничего плохого, в подобных посылах, при всем их популизме.
Лет 10 (?) назад в столицах был всплеск активности кавказской золотой и не только молодёжи. Постоянно какие-то конфликты, стрельбы в воздух, приставания и прочие радости. Сдаётся мне этого поубавилось, причём заметно.
Подозреваю, в первую очередь потому что наверху сказали "ша", утихомирьте своих отпрысков. Раз другие методы не работают, можно и так.
+12
-2
+10
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San9
Ответ ender
Предвижу какие тут будут каменты, однако не вижу ничего плохого, в подобных посылах, при всем их популизме. Лет 10 (?) назад в столицах был всплеск активности кавказской золотой и не только молодёжи. Постоянно какие-то конфликты, стрельбы в воздух, приставания и прочие радости. Сдаётся мне этого поубавилось, причём заметно. Подозреваю, в первую очередь потому что наверху сказали "ша", утихомирьте своих отпрысков. Раз другие методы не работают, можно и так.
В каких столицах? Не знаю за Москву, а в Спб лет 10 назад отродясь никакой стрельбы не было. Да и "постоянных конфликтов и приставаний". Как раз-таки сейчас это начинает появляться. В бОльшей степени из-за мигрантов, конечно.
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Сергей
Оскара ему
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Karpins
Атакейшн Адам, атакейшн
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Саламбек Алаев
Ответ sanek maloi
Короче понятно, Рауфик не в чем не виноват, виноваты всякие блогеры, хейтеры, и далее по списку и вообще общество опасно для Рафика и мы решили отправить его на пмж в Монте Карло))) Классика)
Ты как всегда одним местом читаешь )
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sanek maloi
Короче понятно, Рауфик не в чем не виноват, виноваты всякие блогеры, хейтеры, и далее по списку и вообще общество опасно для Рафика и мы решили отправить его на пмж в Монте Карло))) Классика)
+2
-2
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андрэ
Виновным в наказание год на Ладе Весте ездить
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Александр Степанов
Ответ Prada
А кто не будет образцом поведения, получит потом по мозгам от моего сына в СИЗО😄 P.S. Рамзан Ахматович, ничего личного, просто вырвалось 🤪
Извинись 👌🏻
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ender
Ответ San9
В каких столицах? Не знаю за Москву, а в Спб лет 10 назад отродясь никакой стрельбы не было. Да и "постоянных конфликтов и приставаний". Как раз-таки сейчас это начинает появляться. В бОльшей степени из-за мигрантов, конечно.
Ну, мигранты к обсуждаемому вопросу никакого отношения не имеют, это другая история.
В Спб точно знаю прецеденты, но со слов. В Мск это заметно.
Ну а вообще, тут статистика нужна, а не впечатления)
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sanek maloi
Ответ Саламбек Алаев
Ты как всегда одним местом читаешь )
Я смотрю норм, не умеешь себя вести и т.п. ( штраф всем присутвующим огромный, за непонятки от бойцов, а не выдавать млнн по воздуху... Эта моя мечта)))
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