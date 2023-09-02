Глава лиги «Наше Дело» – о скандале с Чурчаевым: «Такие события для нас неприемлемы. Контракт приостановлен»

Президент промоушена «Наше Дело» высказался о скандале с Шовхалом Чурчаевым.

«Нас эта ситуация тоже беспокоит. Бой сорвался в виду тех обстоятельств, с которыми вы знакомы. Мы уже несколько раз подчеркивали, что такие события для нас неприемлемы. Мы не хотим делать этот бой через конфликты, мы просто хотим его сделать.

В ближайшее время Чурчаев не будет у нас драться, а в будущем мы ответим на это чуть позже. Пока что надо разобраться в ситуации. У меня на пресс‑конференции было два вопроса: почему у того человека оказался микрофон, а также, почему была такая реакция у Шовхала.

У нас с Чурчаевым был контракт на один поединок, там есть пункт о срыве. Контракт приостановлен. Других финансовых обязательств у нас нет. В обстоятельствах надо разбираться», – заявил глава лиги «Наше Дело» Армен Гулян.

Скандал в поп-MMA: Чурчаев устроил массовую драку в ТЦ, сломал палец и сорвал бой с учеником Шлеменко

Кадыров поручил депутату Госдумы Делимханову разобраться с конфликтом в ТЦ