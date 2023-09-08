Вера выложил фото нокаута в бою с О’Мэлли: «Держи хорошую ручку для подписания контракта»

Теги легчайший вес UFC Шон О'Мэлли Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Марлон Вера напомнил Шону О’Мэлли о нокауте в их очном поединке.

«Держи хорошую ручку для подписания контракта», – подписал пост в соцсетях боец UFC Марлон Вера.

Напомним, что единственное поражение в карьере О’Мэлли потерпел от Веры, проиграв техническим нокаутом в 2020 году.

О’Мэлли – о поединке с Верой: «Я специально проиграл»

Мераб Двалишвили: «О’Мэлли игнорирует меня с 2018 года. Я главный претендент на титул»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий