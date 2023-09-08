Вера выложил фото нокаута в бою с О’Мэлли: «Держи хорошую ручку для подписания контракта»
Марлон Вера напомнил Шону О’Мэлли о нокауте в их очном поединке.
«Держи хорошую ручку для подписания контракта», – подписал пост в соцсетях боец UFC Марлон Вера.
Напомним, что единственное поражение в карьере О’Мэлли потерпел от Веры, проиграв техническим нокаутом в 2020 году.
О’Мэлли – о поединке с Верой: «Я специально проиграл»
Мераб Двалишвили: «О’Мэлли игнорирует меня с 2018 года. Я главный претендент на титул»
1 комментарий