Вера выложил фото нокаута в бою с О’Мэлли: «Держи хорошую ручку для подписания контракта»

Марлон Вера напомнил Шону О’Мэлли о нокауте в их очном поединке.

«Держи хорошую ручку для подписания контракта», – подписал пост в соцсетях боец UFC Марлон Вера.

Напомним, что единственное поражение в карьере О’Мэлли потерпел от Веры, проиграв техническим нокаутом в 2020 году.

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