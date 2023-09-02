Марлон Вера: «Стерлинг должен был послать UFC после победы над Сехудо. Лучше было драться в декабре»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Марлон Вера раскритиковал Алджамейна Стерлинга за поединок с Шоном О’Мэлли.

«Я думаю, что Стерлинг был не готов к такой славе, поэтому и проиграл О’Мэлли.

Он победил Сехудо в Бруклине, и должен был послать UFC, который сразу же вынудил его драться с Шоном. Хотите лишить пояса? Лишайте! Лучше было драться в декабре.

Алджамейн же решил подзаработать еще один миллион долларов. Важно думать не о деньгах, а о наследии. У Стерлинга есть деньги, дом и успех. Не стоит так рисковать ради нескольких сотен тысяч долларов», – заявил боец UFC Марлон Вера.

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6 комментариев

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кракен ночной лиги
Полная лажа, двигаться в данном направлении. У "топов" простои по 2-3 года, чемпионы защищают титул раз в год, плюс вечные реванши, трилогии, в итоге бойцы если не получают нормального менеджера, и не ведут себя как клоуны на пресс-конференциях и в интервью, в топ5 попадут чудом, и то после 30.
Раньше топом был боец, который не боится вызовов и всегда готов к драке, за это и уважали. Теперь в почёте если грамотно ведут, находят удобных, а потом деньги на титуле заработал и говори, что ты лучше всех в мире на все времена, только не бейся
+12
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+11
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D
он прав
+10
-4
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Иса Умаров
яе то вера разкукарекался. плохо если он станет чемпионом будет 1 в год выходить как последняя с.чка
+2
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Timurbai
Ответ Иса Умаров
яе то вера разкукарекался. плохо если он станет чемпионом будет 1 в год выходить как последняя с.чка
Всякое может конечно случиться , но я думаю Шуге он вполне по зубам. Поэтому Шон уже заранее пытался протолкнуть этот бой
+1
0
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DimaP
Продался за Ламборгини)
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Иса Умаров
Ответ Timurbai
Всякое может конечно случиться , но я думаю Шуге он вполне по зубам. Поэтому Шон уже заранее пытался протолкнуть этот бой
возможно
0
0
0
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