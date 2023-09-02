Марлон Вера: «Стерлинг должен был послать UFC после победы над Сехудо. Лучше было драться в декабре»
Марлон Вера раскритиковал Алджамейна Стерлинга за поединок с Шоном О’Мэлли.
«Я думаю, что Стерлинг был не готов к такой славе, поэтому и проиграл О’Мэлли.
Он победил Сехудо в Бруклине, и должен был послать UFC, который сразу же вынудил его драться с Шоном. Хотите лишить пояса? Лишайте! Лучше было драться в декабре.
Алджамейн же решил подзаработать еще один миллион долларов. Важно думать не о деньгах, а о наследии. У Стерлинга есть деньги, дом и успех. Не стоит так рисковать ради нескольких сотен тысяч долларов», – заявил боец UFC Марлон Вера.
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Раньше топом был боец, который не боится вызовов и всегда готов к драке, за это и уважали. Теперь в почёте если грамотно ведут, находят удобных, а потом деньги на титуле заработал и говори, что ты лучше всех в мире на все времена, только не бейся