Марлон Вера: «Стерлинг должен был послать UFC после победы над Сехудо. Лучше было драться в декабре»

Марлон Вера раскритиковал Алджамейна Стерлинга за поединок с Шоном О’Мэлли.

«Я думаю, что Стерлинг был не готов к такой славе, поэтому и проиграл О’Мэлли.

Он победил Сехудо в Бруклине, и должен был послать UFC, который сразу же вынудил его драться с Шоном. Хотите лишить пояса? Лишайте! Лучше было драться в декабре.

Алджамейн же решил подзаработать еще один миллион долларов. Важно думать не о деньгах, а о наследии. У Стерлинга есть деньги, дом и успех. Не стоит так рисковать ради нескольких сотен тысяч долларов», – заявил боец UFC Марлон Вера.

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