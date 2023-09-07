О’Мэлли – о поединке с Верой: «Я специально проиграл»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли заявил, что намеренно проиграл Марлону Вере.

«Нет, я не переживал из-за поражения. На самом деле, я уже давно играю в шахматы. Я специально проиграл в том поединке.

Все для того, чтобы вырубить Алджамейна Стерлинга, а потом провести с Верой реванш – этот бой станет самым большим в моей карьере», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что поединок между О’Мэлли и Верой состоялся в августе-2020. Вера победил техническим нокаутом в первом раунде.

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7 комментариев

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Max Madov
За такие слова вообще-то дают дисквалификацию от спорта.
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Andrey Ivanov
А это ты хитро придумал😁
+6
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Ма Из
глупец, сейчас исками завалят проигравшие на ставках
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факты про футбол
Так мы тебя и поверили
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Taaor
Стадия торга
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Вася Енотов
Нужно перевод проверить. Не может боец на серьезных щах такое заявлять. Это как-бы серьёзное основание для отстранения от спорта вообще. Плюс, я думаю у контор, которые принимают ставки на спорт, будут свои вопросы, которые дадут основание востребовать потери
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mario-romario
Ответ Andrey Ivanov
А это ты хитро придумал😁
Я сначала сам и не понял 😀
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