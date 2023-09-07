О’Мэлли – о поединке с Верой: «Я специально проиграл»

Шон О’Мэлли заявил, что намеренно проиграл Марлону Вере.

«Нет, я не переживал из-за поражения. На самом деле, я уже давно играю в шахматы. Я специально проиграл в том поединке.

Все для того, чтобы вырубить , а потом провести с Верой реванш – этот бой станет самым большим в моей карьере», – сказал чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что поединок между О’Мэлли и Верой состоялся в августе-2020. Вера победил техническим нокаутом в первом раунде.

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