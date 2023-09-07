Майк Тайсон: «Мне нравится Хабиб, но Джонс – лучший боец в истории ММА»

Теги Майк Тайсон MMA Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон назвал величайшего бойца в истории ММА.

«Лучший боец в истории смешанных единоборств? Кандидатов много, прямо как в боксе. Мне нравится Джон Джонс, мне нравится Хабиб Нурмагомедов. Появилось много новых парней.

Все-таки я считаю, что Джонс – лучший. Он прошел через трудности, но смог завоевать чемпионский пояс», – заявил экс-чемпиона мира по боксу Майк Тайсон.

Хабиб опубликовал топ-15 бойцов в истории MMA. Джонс и Емельяненко – на первом месте

Майк Тайсон: «Нганну бьет, как Бог знает кто. Фьюри никогда не был на ринге с тем, у кого такой сильный удар»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нету Нету
Ответ _Абырвалг_
Да нет , он слишком тяжелый в категории в которой выступал ! )))
он один такой скидывает весь?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
11 защит у Джонса, у Хабиба аж целых 3
Будем дискутировать?)
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мага осторожный
Хабиб не достаточно чёрный
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
сейчас повылезают из нор фанаты федькины
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Абырвалг_
Ответ Мага осторожный
Хабиб не достаточно чёрный
Да нет , он слишком тяжелый в категории в которой выступал ! )))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий