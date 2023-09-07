Майк Тайсон: «Мне нравится Хабиб, но Джонс – лучший боец в истории ММА»
Майк Тайсон назвал величайшего бойца в истории ММА.
«Лучший боец в истории смешанных единоборств? Кандидатов много, прямо как в боксе. Мне нравится Джон Джонс, мне нравится Хабиб Нурмагомедов. Появилось много новых парней.
Все-таки я считаю, что Джонс – лучший. Он прошел через трудности, но смог завоевать чемпионский пояс», – заявил экс-чемпиона мира по боксу Майк Тайсон.
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