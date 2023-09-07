Камил Гаджиев: «Тяжело делать прогнозы на Волкова. Он умеет удивлять»

Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя Александра Волкова и Тая Туивасы.

«Тяжело делать прогнозы на Волкова. Он умеет удивлять, но давайте поддержим Сашу. Я скажу, что он фаворит данного противостояния. Чего стоит опасаться Александру? Да, у борьба становится лучше, но не секрет, что когда его переводят в партер, то начинаются проблемы.

А если говорить о том, как закончится бой, то думаю, это будет досрочное завершение. Саша нокаутирует », – сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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