Волков – о поединке с Туивасой: «Я готовился почти пять месяцев. С прошлого боя пауз не делал»

Александр Волков готовился к бою с Таем Туивасой на протяжении пяти месяцев.

«К этому бою я готовился долго, почти пять месяцев. С прошлого поединка пауз не делал, сразу пошел в зал. Начал втягиваться, готовиться. В конце или начале мая узнал о сопернике, готовился уже более прицельно.

В Лас‑Вегасе много тяжеловесов с острова Самоа, такой же комплекции, как . Сюда прилетел за три недели до боя, уже успел акклиматизироваться», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Поединок между Туивасой и Волковым пройдет в соглавном событии UFC 293 в Австралии.

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