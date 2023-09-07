Волков – о поединке с Туивасой: «Я готовился почти пять месяцев. С прошлого боя пауз не делал»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Александр Волков готовился к бою с Таем Туивасой на протяжении пяти месяцев.

«К этому бою я готовился долго, почти пять месяцев. С прошлого поединка пауз не делал, сразу пошел в зал. Начал втягиваться, готовиться. В конце или начале мая узнал о сопернике, готовился уже более прицельно.

В Лас‑Вегасе много тяжеловесов с острова Самоа, такой же комплекции, как Туиваса. Сюда прилетел за три недели до боя, уже успел акклиматизироваться», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Поединок между Туивасой и Волковым пройдет в соглавном событии UFC 293 в Австралии.

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7 комментариев

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leppyanen
Ответ mario-romario
Значит после боя никакие оправдания не принимаются
Почему это не принимаются, а как же - переутомление, перегрузки, травмы на тренировках и т.п.?
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mario-romario
Значит после боя никакие оправдания не принимаются
+1
0
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Просто Космос
Ответ LaffyTaffy
Саша Волков с руками-подушками, как собрался валить такого хряка как Туйваса?
Где-то взгрустнули Розенстрайк и Романов😺
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Друг Джордана
Посмотрел нарезки ЮФЦ. Саня выглядит замотивированным, а вот Туиваса - на расслабоне.

Надеюсь, что в октагоне эти наблюдения не были обманчивыми.
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mario-romario
Ответ LaffyTaffy
Саша Волков с руками-подушками, как собрался валить такого хряка как Туйваса?
По очкам или за счет джиу-джитсу
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Andrey Ivanov
Ответ LaffyTaffy
Саша Волков с руками-подушками, как собрался валить такого хряка как Туйваса?
У Волкова длинные конечности.
Если тренера не дураки, то на расстоянии может расстреливать.
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