Волков – о поединке с Туивасой: «Я готовился почти пять месяцев. С прошлого боя пауз не делал»
Александр Волков готовился к бою с Таем Туивасой на протяжении пяти месяцев.
«К этому бою я готовился долго, почти пять месяцев. С прошлого поединка пауз не делал, сразу пошел в зал. Начал втягиваться, готовиться. В конце или начале мая узнал о сопернике, готовился уже более прицельно.
В Лас‑Вегасе много тяжеловесов с острова Самоа, такой же комплекции, как Туиваса. Сюда прилетел за три недели до боя, уже успел акклиматизироваться», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.
Поединок между Туивасой и Волковым пройдет в соглавном событии UFC 293 в Австралии.
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Надеюсь, что в октагоне эти наблюдения не были обманчивыми.
Если тренера не дураки, то на расстоянии может расстреливать.