Туиваса – про план на бой с Волковым: «Мой лучший шанс – это пробить ему кулаком в лицо и нокаутировать»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Тай Туиваса рассказал о плане на бой с Александром Волковым.

«Поединок Волкова и Деррика Льюиса? Помню, давным-давно смотрел этот бой. Волков очень хорошо дрался и затем пропустил. Действительно, мой лучший шанс для победы над ним – это пробить ему кулаком в лицо и, надеюсь, нокаутировать», – сказал тяжеловес UFC Тай Туиваса.

Поединок между Туивасой и Волковым пройдет в соглавном событии UFC 293 в Австралии.

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3 комментария

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AVKU
Адекватная оценка. Волков выше и техничнее, на дистанции перестреляет. Шанс в нокауте.
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