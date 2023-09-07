Адесанья отказался разговаривать со Стриклендом на пресс-конференции: «Если ты споришь с дураком, значит, вас уже двое»

Исраэль Адесанья не стал общаться с Шоном Стриклендом на пресс-конференции.

«Мы устроим настоящую войну, это будет весело. Ну же, Иззи, ответь мне!» – сказал Стрикленд.

«Если ты споришь с дураком, значит, вас уже двое», – заявил Адесанья.

Титульный поединок между Адесаньей и Стриклендом пройдет в ночь на 10 сентября и возглавит UFC 293 в Сиднее.

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