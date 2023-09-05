Шон Стрикленд считает, что победа над Исраэлем Адесаньей укрепит его в статусе звезды UFC.

«Вы только посмотрите на меня, я как суперзвезда. Если выиграю у Адесаньи, то продолжу ею быть. А если проиграю, то все нахрен забудут про меня. Надеюсь, мы сохраним эту популярность», – сказал .

Напомним, что в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) пройдет турнир 293, в главном событии которого будет защищать титул в среднем весе против Шона Стрикленда.

Стрикленд – о поединке с Адесаньей: «Ем, сплю и дышу боями, а потом вспоминаю: «А, я же буду драться за титул»