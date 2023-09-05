Шон Стрикленд: «Если проиграю Адесанье, то все нахрен забудут про меня»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд UFC 293 Адесанья - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд считает, что победа над Исраэлем Адесаньей укрепит его в статусе звезды UFC.

«Вы только посмотрите на меня, я как суперзвезда. Если выиграю у Адесаньи, то продолжу ею быть. А если проиграю, то все нахрен забудут про меня. Надеюсь, мы сохраним эту популярность», – сказал Шон Стрикленд.

Напомним, что в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) пройдет турнир UFC 293, в главном событии которого Исраэль Адесанья будет защищать титул в среднем весе против Шона Стрикленда.

Стрикленд – о поединке с Адесаньей: «Ем, сплю и дышу боями, а потом вспоминаю: «А, я же буду драться за титул»

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3 комментария

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Евгений Цыбульников
Ответ mario-romario
Да лан, масвидаля например никто не забыл, хотя чемпом он не стал
Да Шон просто накидывает в своей манере) супер-звезд так просто не забывают. Вон, Мак вообще непонятно чем занимается, но что-то подсказывает, что никто его не забыл)
+7
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+7
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mario-romario
Да лан, масвидаля например никто не забыл, хотя чемпом он не стал
+2
0
+2
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Pavel Nikolaev
Я не фанат Изи, но ты ляжешь в первом раунде.
+3
-2
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