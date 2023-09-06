Шон Стрикленд: «В Австралии нет ни одного толстяка, все счастливы и прилично одеты. А вот Америка сходит с ума»

Шон Стрикленд рассказал о разнице между Австралией и США.

«Я всегда считал, что Америка – величайшая страна в мире. Но когда я прилетел в Австралию, я увидел, что здесь нет ни одного гребаного толстяка. Все счастливы, люди не пялятся в смартфоны, все прилично одеты.

Посмотрите на Майами! Съездите в любое другое место в США! Знаете, иногда мне кажется, что Америка сходит с ума», – сказал средневес UFC Шон Стрикленд.

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